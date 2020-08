AMC riapre negli USA: per un giorno biglietti a 15 centesimi, come nel 1920 (Di venerdì 14 agosto 2020) La catena AMC riaprirà alcune delle sue sale il 20 agosto e, per l'occasione, i biglietti avranno un costo di soli 15 centesimi. AMC riaprirà alcune delle sue sale negli Stati Uniti il 20 agosto offrendo tutti i biglietti al costo di 15 centesimi (più le tasse previste), prezzo che era in vigore negli anni Venti. La catena, inoltre, fino al mese di ottobre proporrà la visione di alcuni titoli a 5 dollari. La catena AMC, dopo la riapertura di 100 sale, riaprirà gradualmente i battenti nelle strutture di sua proprietà e il 3 settembre, giorno in cui debutterà l'atteso Tenet di Christopher Nolan, spera di avere a disposizione 2/3 dei propri cinema. I titoli che saranno coinvolti nella programmazione a 5 dollari ... Leggi su movieplayer

Adam Aron, presidente di AMC Theatres, ha dichiarato: "Siamo elettrizzati nel riaprire ancora una volta le nostre porte agli spettatori americani che stanno cercando un'opportunità per uscire ...

