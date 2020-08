Amalfi, pubblicato il nuovo bando per la ristrutturazione e gestione dell’ex Fondo Fusco (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAmalfi (Bn) – Passa da 20 a 29 anni la concessione, il cui valore cambia da 17 a circa 24 milioni di euro, e che include lavori di riqualificazione delle varie strutture per un importo di poco più di 3 milioni di euro. Oltre alla risistemazione e al rilancio del complesso sportivo, il bando prevede la ristrutturazione e gestione – all’interno dei tre ruderi che sorgono nell’ampia area verde del Fondo – di attività di riabilitazione, benessere, cultura, tempo libero, e servizi annessi, con relativo parcheggio. Il Comune di Amalfi prevede, sempre da bando, una propria controparte per garantire l’equilibrio economico, con la concessione all’aggiudicatario di quota parte del ... Leggi su anteprima24

Salerno - Un corteo di figure nere, disegnate a carboncino e accompagnate da una banda di ottoni, scivola lungo una sorta di fregio classico a comporre una danza nella quale i temi della morte e della ...

(ANSA) - AMALFI, 08 AGO - Uno striscione con la scritta "Giù le mani dalla costa" è stato esposto dai volontari di Legambiente all'altezza della Spiaggia di Santa Teresa a Salerno con sullo sfondo la ...

