Altro che movida, “il grosso del contagio arriva dagli immigrati”. Lo sostiene il virologo Clementi (Di giovedì 13 agosto 2020) Roma, 13 ago – Dopo l’intervento di ieri dell’infettivologo Bassetti, è il turno del virologo Clementi, che con Bassetti e Zangrillo condivide una visione più ottimista riguardo al contagio. Proprio Clementi, dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, era stato uno dei primi ad avvertire dell’indebolimento del virus e della necessità di cambiare tipo di comunicazione riguardo all’epidemia. Oggi, intervistato da AdnKronos Salute, ribadisce fermamente le sue convinzioni e avverte della necessità di operare maggiori controlli sui focolai sviluppati nei centri di accoglienza: «Oggi abbiamo tre tipi diversi di focolai di coronavirus Sars-Cov-2 in Italia. I focolai interni, che sono al momento normali e fisiologici e sono diventati una ... Leggi su ilprimatonazionale

ha senz’altro amplificato le tante potenzialità che quest’area verde, così ben tenuta e gestita, può dare a tutta la città e di cui la collettività deve essere orgogliosa per ciò che rappresenta, un ...

Coronavirus, il bollettino dell’Italia di oggi, giovedì 13 agosto 2020: le ultime notizie su morti, casi positivi e guariti. C’è il timore di una nuova esponenziale crescita di casi positivi dopo i da ...

