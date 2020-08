Allo sportello con un machete legato alla cintura: i dipendenti lanciano l'allarme (Di giovedì 13 agosto 2020) Un 29enne di nazionalità nigeriana si è presentato agli sportelli dell'ufficio Stranieri del Comune di Torino con un 'machete' legato alla cintura dei pantaloni e solo in parte nascosto sotto la ... Leggi su torinotoday

Stoico26356790 : RT @magicaGrmente22: 29enne di nazionalità nigeriana si è presentato agli sportelli dell’ufficio Stranieri con un ‘machete’ legato alla cin… - lucabattanta : RT @magicaGrmente22: 29enne di nazionalità nigeriana si è presentato agli sportelli dell’ufficio Stranieri con un ‘machete’ legato alla cin… - Matteociccarell : Questi girano con il macete alla cintura a mo di portachiavi,invece se un Italiano porta un taglia unghie in tasca… - Zbarskij : @atominobipbip @marc0__b @fremebonda @pepepareja @RadioQuar Non ci provare chiedi allo sportello della posta - magicaGrmente22 : 29enne di nazionalità nigeriana si è presentato agli sportelli dell’ufficio Stranieri con un ‘machete’ legato alla… -

(AGR) Anche durante l'intero mese di agosto, gli uffici postali lidensi e del Litorale romano continueranno ad essere a disposizione per tutti i servizi. In particolare, la sede di Lido Centro (Piazza ...