Allevamento di molluschi a Golfo Aranci: mozione per la revoca della concessione (Di giovedì 13 agosto 2020) , Visited 44 times, 44 visits today, Notizie Simili: Dalla Regione nuovi aiuti per le imprese della… Gli sportivi olbiesi, gli "atleti da coronavirus" e… Piano anti alluvione a Olbia, a rischio il… ... Leggi su galluraoggi

Ziafranci1 : RT @DavideFalchieri: Un amico ha un allevamento di molluschi a Goro. Questo anno festeggerà i 50 anni della propria azienda. Possiamo parl… - Testament73 : RT @DavideFalchieri: Un amico ha un allevamento di molluschi a Goro. Questo anno festeggerà i 50 anni della propria azienda. Possiamo parl… - IMoresi : RT @DavideFalchieri: Un amico ha un allevamento di molluschi a Goro. Questo anno festeggerà i 50 anni della propria azienda. Possiamo parl… - uspalletti : RT @DavideFalchieri: Un amico ha un allevamento di molluschi a Goro. Questo anno festeggerà i 50 anni della propria azienda. Possiamo parl… - loren_ch : RT @DavideFalchieri: Un amico ha un allevamento di molluschi a Goro. Questo anno festeggerà i 50 anni della propria azienda. Possiamo parl… -

Ultime Notizie dalla rete : Allevamento molluschi

Gallura Oggi

Visite guidate in agosto e settembre alle antiche peschiere di Santa Marinella. Nel litorale si conservano alcune delle più antiche ed estese peschiere del Mediterraneo. L’allevamento di pesci e mollu ...Nuovo stop imposto dagli esperti dell’Asugi dopo i risultati degli ultimi sondaggi. Multe fino a 30 mila euro a chi sgarra muggia Ancora uno stop per i “pedoci” made in Muggia. I molluschi bivalvi pro ...