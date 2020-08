Allerta Meteo Veneto, stato di attenzione per possibili temporali (Di giovedì 13 agosto 2020) In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio con previsione di instabilita’ con rovesci e possibili temporali anche forti, il Centro Funzionale Decentrato della Regione ha emesso un avviso di criticita’ idrogeologica decretando lo stato di “attenzione” in tutti i bacini idrografici del Veneto, da oggi sino alle 6.00 di sabato 15 agosto. Il promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale che ha interessato la regione fino a mercoledi’ e’ in fase di indebolimento giovedi’ 13 e lascera’ spazio venerdi’ 14 al passaggio di una veloce ondulazione ciclonica, con aria piu’ fredda in alta quota. Tra giovedi’ 13 e venerdi’ 14 tratti di instabilita’, con dei rovesci e ... Leggi su meteoweb.eu

