Allerta Meteo Estofex, allarme di livello 2 per il Nord Italia: attenzione a nubifragi, grandine di grandi dimensioni e forte vento sulle Alpi (Di giovedì 13 agosto 2020) Allerta Meteo – È ancora Allerta maltempo al Nord Italia, dopo la frana che ieri è costata la vita a tre persone in Lombardia e i diffusi danni provocati in Piemonte da nubifragi, grandine e vento. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 2 per l’area Alpina, Inghilterra meridionale, Galles, Belgio settentrionale, Paesi Bassi e Germania centro-occidentale principalmente per nubifragi e in misura minore, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. livello 2 per la ... Leggi su meteoweb.eu

