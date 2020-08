Allerta caldo: oggi ‘bollino rosso’ in 8 città, domani in 5. Il bollettino del Ministero della Salute fino a Ferragosto [ELENCO] (Di giovedì 13 agosto 2020) ‘Bollino rosso‘, oggi, in 8 citta’ italiane per il caldo: si tratta di Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti e Roma. E’ quanto riporta il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute, dal quale emerge che la situazione, domani, sara’ migliore, con soli 5 ‘bollini rossi’ per il caldo a Bologna, Campobasso, Perugia, Rieti e Roma. Le previsioni per il Ferragosto, infine, assegnano ‘bollino rosso’ solo a 3 citta’: Campobasso, Rieti e Roma. Di seguito l’ELENCO con le indicazioni per oggi, domani e dopodomani, e gli approfondimenti sui livelli di ... Leggi su meteoweb.eu

