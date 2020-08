Alla BBC: la Juve ha offerto Ronaldo al Barcellona, potrebbe far coppia con Messi (Di giovedì 13 agosto 2020) DAlla Spagna rimbalza in Inghilterra la più pazza delle voci di mercato: la Juventus ha offerto Cristiano Ronaldo al Barcellona, una mossa sensazionale che lo porterebbe a giocare al fianco di Leo Messi. Lo ha riferito Alla BBC il giornalista spagnolo Guillem Balague, secondo il quale la Juve starebbe”disperatamente” cercando di piazzare il portoghese, ma soprattutto il suo sanguinoso stipendio da quasi 30 milioni l’anno. “È stato offerto ovunque, Barcellona compreso. Non sono sicuro che riescano a sbarazzarsi di lui facilmente, con quello che guadagna. Chi pagherà queste cifre?”. Il Barcellona tra l’altro è stato duramente colpito ... Leggi su ilnapolista

