Alba Parietti non è d'accordo con l'obbligo di tampone: 'Così si disincentiva il turismo' (Di giovedì 13 agosto 2020) Dalla sua abitazione a Ibiza Alba Parietti ha detto che non è d'accordo con l'obbligo di tampone per chi torna da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, come previsto dall'ordinanza appena firmata da ... Leggi su globalist

globalistIT : Alba Parietti non è d'accordo con l'obbligo di tampone: 'Così si disincentiva il turismo' - ChieDiTv : @bern0907 @GiusCandela Ho pensato Cristina Parodi che è cugina di Alba Parietti e Francesco Oppini. Lei conduttrice… - ElicrinaMacrina : @Adnkronos un tempo Alba Parietti faceva le vacanze sulla Costa Smeralda dove gli affitti delle ville per noi comun… - suaperfidia : @matteoG1990 Nel tempo, ho dovuto dare atto ad Alba Parietti di essere la più competente del gruppo di commentatrici, pensa.... - LordSyrio : @teacher_bearded Macao con.. Alba Parietti ve? -