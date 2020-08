Aiutiamo i giovani a recuperare il senso del divieto, dice Ferrarotti (Di giovedì 13 agosto 2020) AGI - "A Ferragosto gli italiani imparino a perdere tempo. Approfittino di questa giornata di riposo per dare a sé stessi il grande beneficio di non essere assillati da nulla, per accettare la musica del silenzio e godere della solitudine". Lo dice all'AGI il sociologo Franco Ferrarotti, 94 anni lucidamente portati, da sempre acuto osservatore degli italiani. "La parola feriae significa riposo. E il riposo - sottolinea - è la ricetta migliore contro il male dell'ansia che nella nostra società è epidemica come il coronavirus. Soffriamo tutti di un'ansia immotivata e pervasiva, si corre senza motivo, siamo come viaggiatori frettolosi che hanno dimenticato lo scopo del viaggio. La nostra è una società panlavorista e cronofagica, vendiamo il nostro tempo di vita per il lavoro e ... Leggi su agi

