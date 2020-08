Agostino Miozzo (CTS): “Nuovi divieti inevitabili se si continua così” (Di giovedì 13 agosto 2020) La pandemia sta tornando in maniera preoccupante anche in Europa con nuovi focolai e numerosi contagi soprattutto tra i giovani. L’ultimo avvertimento arriva da Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, che denuncia gli assembramenti e non smentisce sulla possibilità di un nuovo lockdown: “Abbiamo una graduale ascesa dei numeri – ha ammesso – ma soprattutto abbiamo anche persone giovani che stanno entrando nelle terapie intensive. Mi preoccupa il senso di onnipotenza dei giovani. Se continua così nuovi divieti saranno inevitabili”. Leggi su sportface

cyrd74 : RT @francescatotolo: “Mi preoccupa il senso di onnipotenza dei giovani” afferma Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientif… - Owl36350444 : RT @francescatotolo: “Mi preoccupa il senso di onnipotenza dei giovani” afferma Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientif… - elio_cnx : RT @francescatotolo: “Mi preoccupa il senso di onnipotenza dei giovani” afferma Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientif… - Ettore572 : RT @francescatotolo: “Mi preoccupa il senso di onnipotenza dei giovani” afferma Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientif… - losmadonno : RT @francescatotolo: “Mi preoccupa il senso di onnipotenza dei giovani” afferma Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientif… -