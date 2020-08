Agli atti come “associazione culturale”: era un bar con dipendenti in nero (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (Na) – Il Gruppo della Guardia di Finanza di Giugliano, nel corso di diversi controlli operati la notte di San Lorenzo nei confronti di aziende del settore della ristorazione e dell’intrattenimento, ha scoperto una falsa associazione culturale e 24 lavoratori “in nero”. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Pozzuoli, nei pressi del porto, hanno riscontrato che all’interno dei locali di un’associazione culturale era consentito l’ingresso non solo Agli iscritti, ma anche a clienti occasionali per la consumazione di bevande e alimenti. 5 i dipendenti “in nero” identificati “spacciati” per volontari. Veniva così celata la natura imprenditoriale e lucrativa di un “normalissimo” bar aperto ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Agli atti Bonus erogati ai deputati, Codacons presenta istanza accesso agli atti Calabria 7 Rimborsi alle cliniche private e spese della Soresa: si allarga l’inchiesta della Corte dei Conti

Rimborsi fino al 95% delle prestazioni dati alle cliniche private indipendentemente dall'effettiva consumazione delle stesse, è questo l'oggetto dell'inchiesta della Corte dei Conti sulla gestione del ...

DECRETI ATTUATIVI AL PALO, DISINNESCATA LA “POTENZA DI FUOCO” DEL GOVERNO

Il decreto Agosto, a quasi una settimana dal varo in Consiglio dei ministri – lo scorso venerdì – con la formula “salvo intese”, non è ancora arrivato all’appuntamento con la Gazzetta Ufficiale, ma l’ ...

