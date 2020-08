Accordo tra Israele e gli Emirati per un piano di pace Trump: “Svolta storica” (Di giovedì 13 agosto 2020) L’annuncio della Casa Bianca. Sospesa l’annessione di parti della Cisgiordania in cambio della normalizzazione dei legami con gli Emirati Arabi Uniti. La rabbia palestinese «Questa normalizzazione premia l’occupazione israeliana» Leggi su corriere

micillom5s : 4 Milioni di Euro dal @minambienteIT per nuove telecamere e rimozioni rifiuti a Giugliano e Caivano. Siglato accord… - Agenzia_Ansa : L'annuncio del presidente #Trump, storica pace tra #Israele ed #Emirati. Israele rinuncia all'adesione della… - HuffPostItalia : Accordo di pace tra Israele ed Emirati Arabi. Trump: 'Enorme svolta' - LNN999 : RT @marco_gervasoni: La notizia più importante di oggi è l’accordo tra Israele e Emirati Arabi con la mediazioe usa. Ma per i media mainstr… - ilgiornale : Lo stallo tra governo e Regioni sull'accordo per limitare gli assembramenti in discoteche e locali notturni non fer… -