Abby’s: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce (Di giovedì 13 agosto 2020) Abby’s: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce Questo Ferragosto, a partire dalle 14 e 10, debutta su Italia 2 uno show americano: stiamo parlando di Abby’s. La serie tv è andata in onda negli Stati Uniti già a partire dl 28 Marzo di quest’anno; finalmente, avremo la possibilità di scoprire questo titolo in lingua italiana. La serie tv nasce da un’idea di Josh Malmuth e appartiene al genere delle sit-com da bar come ambientazione principale, sulla scia di How i Met Your Mother. La prima stagione dello show si compone di soli 10 episodi dalla brevissima durata: 20 minuti per ogni puntata. Prima di passare ai dettagli della trama e capire quali attori figurano nel ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Abby’s trama