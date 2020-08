Abbandona cane legato a un carrello: rintracciata da vigili e denunciata (Di giovedì 13 agosto 2020) Il tentativo di Abbandonare la cagnolina legato dentro a un carrello della spesa nell’androne di un condominio è avvenuto a Faenza, in provincia di Ravenna. A trovare la cagnolina, sabato scorso, due signore del posto: avrebbero avvisato i vigili che poi sono riusciti a rintracciare la proprietaria. A Faenza una donna di 67 anni, originaria … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

LaStampa : Abbandona il cane in un parcheggio e fugge via: il momento crudele ripreso in un video @fulviocerutti - iavaronegrazia : RT @GrassiSimonetta: Lega il cane al carrello della spesa e lo abbandona in un condominio: denunciata - oldo_bis : RT @GrassiSimonetta: Lega il cane al carrello della spesa e lo abbandona in un condominio: denunciata - SorryNs : RT @GrassiSimonetta: Lega il cane al carrello della spesa e lo abbandona in un condominio: denunciata - fendente1 : RT @GrassiSimonetta: Lega il cane al carrello della spesa e lo abbandona in un condominio: denunciata -