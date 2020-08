A tutto Boniek: “Piatek gestito male dal Milan. Milik alla Juventus? Con la fiducia del mister può fare grandi cose…” (Di giovedì 13 agosto 2020) Intervistato dal Corriere dello Sport Zbigniew Boniek, presidente della Federcalcio polacca, ha parlato a 360° del calcio italiano e dei giocatori polacchi al centro di diversi rumors di mercato. Su tutti Arek Milik e Krzysztof Piatek.Boniek: "Piatek gestito male al Milan. Milik può fare le fortune di ogni squadra se..."caption id="attachment 879181" align="alignnone" width="594" Milik Napoli (Getty Images)/captionParlando di centravanti polacchi, Boniek si è soffermato su Piatek di recente accostato alla Fiorentina: "È un grosso attaccante. Ha avuto un momento di difficoltà, è vero, ma niente di diverso rispetto a quanto succede in quasi tutte le situazioni ... Leggi su itasportpress

