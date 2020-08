A Total War Saga: Troy gratis da oggi su Epic Games Store (Di giovedì 13 agosto 2020) A Total War Saga: Troy sarà disponibile gratuitamente per 24 ore a partire da oggi.Il titolo è gratuito su Epic Games Store solo per 1 giorno a partire dalle ore 15 di oggi. Una volta scaricato il gioco sarete in grado di mantenerlo per sempre nella vostra libreria.A Total War Saga: Troy sarà un'esclusiva di Epic Games Store per un anno, probabilmente prima di arrivare su Steam. Il titolo segue la storia dell'Iliade, il grande racconto di Omero dei tempi antichi. Trattandosi di un gioco Total War, l'obiettivo principale è sulle battaglie e sul grande sviluppo dell'assedio greco della città di ... Leggi su eurogamer

Total War Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Total War