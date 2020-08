A Enfola spiaggia chiusa perché il ministro Costa deve fare il bagno? No! Come è nata la disinformazione (Di giovedì 13 agosto 2020) C’è un sito amatoriale chiamato Mag24.es, il cui titolare del dominio risulta essere un tal Francesco Soro (dati pubblici da Nic.es), che nel quasi anonimato diffonde informazioni errate e manipolate al fine di generare visite. Il 10 agosto 2020 il gestore pubblica un articolo dal titolo spiaggia chiusa perché il ministro a cinquestelle si regala il bagnetto: ecco chi è il cialtrone del giorno. Un’informazione che, Come vedremo, risulta falsa. L’articolo non è opera del gestore del sito, ma di un copia incolla dal sito Dagospia (articolo condiviso dalla pagina Facebook Lega – Salvini Premier) che a sua volta riprende da Il Giornale. L’articolo originale riprende dei commenti da parte di cittadini, senza precisare da dove: «Non è un ... Leggi su open.online

