A Casa tutti Bene - la serie, Gabriele Muccino: "Il primo episodio sarà una bomba" (Di giovedì 13 agosto 2020) Il regista Gabriele Muccino racconta qualche anticipazione su come sarà la sua nuova, prima serie tv A Casa tutti Bene, tratta dal suo omonimo film. Gabriele Muccino continua a regalare anticipazioni e curiosità sui suoi progetti. Stavolta vi raccontiamo qualche novità sul prossimo lavoro che partirà dal prossimo anno: la serie tratta dal suo film A Casa tutti Bene. Il regista romano ci aveva già anticipato il suo prossimo progetto inerente ad A Casa tutti Bene, una serie tv in 8 puntate per Sky tratta dal suo film omonimo del 2018. Ma stavolta, in un'intervista ... Leggi su movieplayer

matteorenzi : È assurdo sostenere che il vaccino per il COVID sia facoltativo. Siamo rimasti tutti chiusi in casa per tre mesi pe… - visitmuve_it : Siamo lieti di ricordarvi che da venerdì 4 settembre Casa di Carlo Goldoni riaprirà al pubblico. Il Museo sarà visi… - borghi_claudio : @venetolink no ????? Stanno proprio tutti scannandosi sull'opportunità che una casa di gioielli abbia deciso che Mil… - M1kM3n : RT @gr_grim: 'Il problema sono le discoteche? Bene: facciamo che ve ne state TUTTI chiusi in casa dopo le 20:00 o vi facciamo arrestare', i… - Luna_Beretta : RT @MeHugIdols: - utenze, affitti o mutui. tutti rimarranno a casa ancora e i piccoli imprenditori saranno costretti a chiudere. crollerà a… -

Ultime Notizie dalla rete : Casa tutti A Casa tutti Bene - la serie, Gabriele Muccino: "Il primo episodio sarà una bomba" Movieplayer.it Ronaldo-Juve, dubbi sul futuro: il Psg ci pensa

Attimi di insofferenza, una caratteristica imprescindibile per tutti i big e che non fa sconti a nessuno. A quanto sembra, non ne sta facendo neppure a Cristiano Ronaldo e alla Juventus. Che sono in e ...

Atletico Madrid, tutti negativi i tamponi Uefa: stasera regolarmente in campo col Lipsia

Dopo la positività al Covid-19 di Vrsaljko e Correa, rimasti a casa in isolamento, l’Atletico Madrid può tirare un sospiro di sollievo. I tamponi eseguiti ieri dalla Uefa a tutta la squadra sono infat ...

Attimi di insofferenza, una caratteristica imprescindibile per tutti i big e che non fa sconti a nessuno. A quanto sembra, non ne sta facendo neppure a Cristiano Ronaldo e alla Juventus. Che sono in e ...Dopo la positività al Covid-19 di Vrsaljko e Correa, rimasti a casa in isolamento, l’Atletico Madrid può tirare un sospiro di sollievo. I tamponi eseguiti ieri dalla Uefa a tutta la squadra sono infat ...