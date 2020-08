500 Miglia Indy, Hinchcliffe primo nelle Libere. Alonso 5° (Di giovedì 13 agosto 2020) Scatta subito forte dai blocchi di partenza della 500 Miglia di Indianapolis James Hinchcliffe. Il pilota canadese della Andretti Autosport, infatti, è stato il più veloce della prima giornata di ... Leggi su gazzetta

Siamo entrati nel vivo della 500 Miglia di Indianapolis: già da ieri i piloti della IndyCar Series sono in pista sul catino dell'Indiana in vista della gara di settimana prossima. La IndyCar Series è ...Charlie Kimball è nato il 20 febbraio 1985 a Chertsey, nel Surrey. Ma è un californiano che ha sempre accarezzato l’idea di correre in auto, fin da piccolo. Cioè quando seguiva il padre Gordon sui cir ...