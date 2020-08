47 Ronin: il sequel del film con Keanu Reeves sarà diretto da Ron Yuan (Di giovedì 13 agosto 2020) Sono passati sette anni da quanto 47 Ronin – film con Keanu Reeves, Cary-Hiroyuki Tagawa, Hiroyuki Sanada e Rinko Kikuchi - arrivò sul grande schermo. Universal sta lavorando a un sequel che, secondo quanto riferito da Deadline, sarà diretto da Ron Yuan. Una nuova esperienza che sarà prodotta da Universal 1440 Entertainment, la divisione specializzata nella distribuzione home video. Non sappiamo ancora dove sarà distribuito il sequel di 47 Ronin, ancora senza un titolo. Alcuni pensano che il film potrebbe giungere direttamente su Netflix. Ron Yuan ha recitato in diversi film, tra cui Independence Day: Resurgence, Birth of the Dragon, ... Leggi su optimagazine

