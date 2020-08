‘365 giorni’, Michele Morrone risponde alle durissime critiche ricevute dal film che lo vede protagonista (Di giovedì 13 agosto 2020) L’attore Michele Morrone è senz’altro tra i protagonisti più amati e discussi di questo periodo. A decretarlo come sex symbol mondiale ci ha pensato il film Netflix 365 giorni che a causa delle scene hot ha fatto molto discutere. E’ inoltre recente la notizia che vorrebbe il talento del Morrone non limitarsi solo al cinema, ma grazie al suo album di esordio, debuttare anche nella musica. A difendere il lungometraggio tratto dal romando della scrittrice polacca Blanka Lipinska dalle critiche in questi mesi ci ha pensato proprio l’attore che ha rilasciato un’intervista a E!News ed ha ribadito come il film non inciti alla violenza sulle donne: Penso sia importante ricordare che questo film si basa su ... Leggi su isaechia

