13 agosto: il bollettino della Protezione Civile sul Coronavirus oggi in Italia (Di giovedì 13 agosto 2020) L’andamento dei contagi di Coronavirus oggi in Italia secondo il bollettino del ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: ieri si registravano 481 nuovi casi, oggi i contagi sono 523 e ci sono sei morti. I guariti sono 226 mentre 55 sono i malati in terapia intensiva (ieri erano 53) e 786 sono i ricoverati con sintomi (ieri erano 779). Le regioni a zero casi sono Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. I deceduti totali arrivano a 35231 mentre oggi sono stati processati 51188 tamponi. La ripartizione dei contagi nelle ultime 24 ore per Regioni: nel Lazio 36 nuovi casi, mentre oggi in Lombardia i dati sui contagi registrano 74 nuovi positivi e due decessi. In Alto Adige tre ... Leggi su nextquotidiano

