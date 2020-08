13 agosto: Fvg, 182 positivi 15 nuovi contagi (11 da fuori regione) (Di giovedì 13 agosto 2020) Trieste, 13 ago – Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 182 (dodici più di ieri). Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 7 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Oggi sono stati rilevati 15 nuovi contagi, di cui 11 contratti fuori regione; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.476: 1.425 a Trieste, 1.068 a Udine, 750 a Pordenone e 230 a Gorizia, alle quali si aggiungono un cittadino comunitario già rientrato nel proprio Paese e due residenti fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.946, i clinicamente guariti sono 6 e le persone in ... Leggi su udine20

