Zazzaroni: “La Juventus con Lukaku poteva davvero puntare alla Champions” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ivan Zazzaroni ha parlato dello scambio mancato tra Lukaku e Dybala nel suo editoriale per Il Corriere dello Sport. “Ora, io sono convinto che con Lukaku la Juve avrebbe potuto realmente puntare alla Champions e non solo alla Final Eight di Lisbona, mancata soprattutto per il forfait di Dybala” spiega il giornalista, “mentre l’Inter con Dzeko non avrebbe fatto né meglio, né peggio”. “L’imprescindibilità di Ronaldo, fenomenale anarchico, e la presenza di Dybala, altro irrinunciabile, ha infatti costretto Sarri a convivere per un’intera stagione con una coppia d’attacco affascinante ancorché adattata che ha finito per deprimere Higuaìn“. Leggi su sportface

