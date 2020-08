Xiaomi annuncia il nuovo Mijia Electric Precision Screwdriver Kit (Di mercoledì 12 agosto 2020) Xiaomi sta lanciando il nuovo cacciavite elettrico di Precisione Mijia Electric Precision Screwdriver Kit che ora presenta una porta USB Type-C. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

teeechblog : Xiaomi annuncia Mi 10 Ultra e Redmi K30 Ultra - iLuca90 : #Xiaomi annuncia in ???? la nuova #MiTVLUX: eleganza in un corpo ultra fine schermo da 55' OLED con 120hz di refresh… - iLuca90 : #Xiaomi annuncia il nuovo #RedmiK30Ultra in ????, tutte le specifiche tecniche ufficiali: ???? - infoitscienza : Xiaomi annuncia una MIUI senza bloatware: la rivoluzione è alle porte - DarioConti1984 : Xiaomi annuncia una MIUI senza bloatware: la rivoluzione è alle porte - -