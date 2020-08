Xbox Series X perde l'evento di agosto? Grandi annunci sarebbero in arrivo solo a settembre (Di mercoledì 12 agosto 2020) Microsoft e Sony non hanno ancora svelato dettagli cruciali su PS5 e Xbox Series X, con prezzi e date di lancio che sono ancora avvolti nel mistero. Per quanto riguarda Microsoft, sembra che le novità attese per questo mese non arriveranno e slitteranno a settembre, secondo nuovi rumor.Il reveal di Xbox Series S, le informazioni sul prezzo e su Xbox Game Pass erano novità che in molti si aspettavano per agosto, lo stesso Phil Spencer aveva suggerito l'arrivo di novità questo mese. Tuttavia, sembra che i piani di Microsoft siano cambiati con l'evento di agosto che sarebbe slittato a settembre. Su ResetEra, l'insider Shinobi602 ha detto che le notizie relative a Xbox ... Leggi su eurogamer

