WTA Praga – Brusco stop per Camila Giorgi: l’azzurra ko contro Elise Mertens agli ottavi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Si conclude agli ottavi di finale il cammino di Camila Giorgi nel WTA di Praga. La tennista azzurra, che attualmente occupa la 71ª casella del ranking mondiale femminile, è stata sconfitta in 1 ora e 45 minuti di gioco dalla belga Elis Mertens. La numero 23 WTA si è imposta in due set vinti con il punteggio di 4-6 / 2-6. Complice la caratura dell’avversaria, Camila Giorgi non è riuscita a bissare la buona prova del WTA di Palermo nel quale si è fermata solo in semifinale contro la futura campionessa del torneo siciliano Fiona Ferro.L'articolo WTA Praga – Brusco stop per Camila Giorgi: l’azzurra ko ... Leggi su sportfair

