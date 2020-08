Willy, il principe di Bel Air: una novità che vi lascerà di stucco (Di mercoledì 12 agosto 2020) Era da tempo che si vociferava di un possibile reboot della serie anni ’90 ma nessuno era preparato alla sua evoluzione. La nuova versione avrà, infatti, un carattere molto particolare. Willy, il principe di Bel Air ha incantato migliaia di ragazzini di tutto il mondo tenendoli incollati allo schermo. Ancora oggi viene ricordata come una tra le serie più amate di tutti i tempi. E’ stata la sitcom che ha fatto conoscere al mondo un giovanissimo e simpaticissimo Will Smith, poi divenuto una delle più amate stelle di Hollywood. Già si era parlato di un possibile spin-off della serie, ma adesso invece la certezza è un’altra. L’amatissima sitcom, infatti, dismetterà i panni della commedia per diventare una serie drama a tinte fosche. La notizia è stata diffusa da ... Leggi su bloglive

_pinzillacchera : @organicP_ 3/4 dei personaggi erano delle bruttissime copie di willy il principe di bel air e dei robinson - tveffe : News / Willy il Principe di Bel-Air sta per tornare ma in una versione drammatica prodotta dai coniugi Smith. Molti… - SerieTvserie : Willy - Il Principe di Bel-Air, il reboot sarà sotto forma di drama? (Video) - tvblogit : Willy - Il Principe di Bel-Air, il reboot sarà sotto forma di drama? (Video) - toysblogit : Willy - Il Principe di Bel-Air, il reboot sarà sotto forma di drama? (Video) -

Ultime Notizie dalla rete : Willy principe

I coniugi Smith produrranno il reboot della popolare sitcom di NBC con protagonista Will Smith, Willy il Principe di Bel-Air... Ma in chiave drammatica. Non è la prima volta che Will Smith prova a far ...Willy Il Principe di Bel-Air sta per tornare ma in maniera davvero diversa da come lo ricordavamo! Scordiamoci il simpatico Willy e la sit-com che ci ha fatto divertire negli anni Novanta. Willy Il pr ...