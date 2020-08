Willy, Il Principe di Bel-Air: in arrivo il reboot drama della celebre serie (Di mercoledì 12 agosto 2020) Willy - Il Principe di Bel-Air Il mito del “Principe” Willy sta per tornare ma con una versione del tutto rinnovata. E’ in fase di studio Bel-Air, reboot in chiave drama di Willy, Il Principe di Bel-Air, la celebre serie, andata in onda dal 1990 al 1996 su NBC, con protagonista Will Smith. Quest’ultimo, tra le altre cose, è parte integrante del progetto, che produrrà insieme a Universal e alla moglie Jada Pinkett Smith. Secondo quanto riferito da Deadline, l’idea della nuova serie parte da un fan film realizzato da Morgan Cooper, che lo scorso anno ha creato un trailer che è diventato un vero e proprio fenomeno virale capace di ... Leggi su davidemaggio

