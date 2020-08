Willy, il principe di Bel-Air diventa una serie drama (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sarà perché ultimamente si punta sull’usato sicuro, sarà perché il fan film virale molto dark – girato dal direttore della fotografia Morgan Cooper – ha generato oltre sette milioni di views su YouTube. Fatto sta che, la versione drama di Willy, il principe di Bel-Air sta per diventare realtà. Effettivamente, non appena piazzato online, il cortometraggio ha subito creato curiosità. Si è pure beccato i complimenti di Will Smith in persona, che negli anni ’90 è stato rilanciato come attore, dopo un passato burrascoso e una carriera da rapper in declino, proprio dalla sitcom. E adesso viene utilizzato come promo, da presentare alle piattaforme streaming, per il reboot drama Bel-Air, prodotto dai Westbrook Studios ... Leggi su wired

