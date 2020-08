Will Smith, lo «sdentato» vola di nuovo a Bel-Air. Pronto un reboot della serie (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il video è diventato virale, e così la foto di Will Smith, sdentato e sorridente. L’attore, che nel weekend ha incontrato Jason Derulo per una partita a golf, si è visto vittima di un incidente, filmato e pubblicato poi su Tik Tok. Jason Derulo avrebbe dovuto rendersi protagonista di un tiro esemplare, da maestro. Ma rotata la mazza non è la pallina che ha colpito. Il cantante ha centrato in pieno il viso di Will Smith, facendogli saltare i denti davanti. «È il mio turno ora. Ho bisogno solo di uno swing, fammi prendere il mio driver», ha replicato l’attore, che nel video colpisce il cantante sulla gamba. Leggi su vanityfair

alinatheduck_ : e magari volete farlo fare al figlio di Will Smith? ORRORE. - supkkul : e poi minchia se devono far pagare le ragazze per will smith allora le ragazze che devono fare? femminicidi a volon… - SkyTG24 : Willy, il principe di Bel-Air: Will Smith produttore della versione drammatica - marcamoly : Willy, il principe di Bel-air che lanciò Will Smith diventa dramma. Come dimenticare una delle sitcom più iconiche… - GQitalia : Will Smith, coi suoi 44 milioni di dollari, è solo ottavo. Ecco chi sono gli attori più pagati del 2020… -