WhatsApp, lo stesso numero di telefono si potrà usare con più dispositivi contemporaneamente (Di mercoledì 12 agosto 2020) Lo ha scoperto il sito WaBetaInfo nel codice di una versione preliminare della nota app di chat. Che punta ad aggiungere opzioni già presenti su Telegram e altri concorrenti Leggi su repubblica

StraNotizie : WhatsApp, lo stesso numero di telefono si potrà usare con più dispositivi contemporaneamente - Caschi_Male : @pormeccartnei Però un messaggino su whatsapp glielo mando lo stesso ?? - tulisso : WhatsApp, lo stesso numero si potrà usare su 4 dispositivi - robertoanversa : Ragione per cui non uso più whatsapp e sono passato a telegram che da sempre lo permette. WhatsApp, lo stesso numer… - Taermosifone_ : Bello sfogarsi con il tuo stesso numero su whatsapp perché non hai nessuno con cui farlo -