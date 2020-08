Wanda Nara inarrestabili scatti sempre più azzardati (FOTO) (Di mercoledì 12 agosto 2020) E’ senza freni la bella Wanda Nara, lo scatto a bordo piscina manda in delirio i fan, eccola sexy su Instagram Gli scatti della bella e affascinante Wanda Nara mandano i fan in delirio, la moglie di Icardi sa come farli impazzire. La Nara ha pubblicato alcune FOTO sul suo profilo Instagram in cui mette in mostra il suo fantastico corpo. La vista è da urlo e le sue forme fanno andare davvero in tilt chi le guarda! La bella Wanda non ha esitato a postarle sul social ed ecco i commenti che piovono a bizzeffe. I fan di Wanda di certo non perdono tempo per inviarle commenti focosi e di apprezzamento, ma le immagini sono davvero hot. Come resistere a così tanta bellezza? La Nara al momento si trova a ... Leggi su kontrokultura

Ormai è ufficiale: Antonella Elia sarà la nuova opinionista del Grande Fratello Vip. A presentarla in questa veste è stato proprio Alfonso Signorini che ha diffuso la notizia con dei video su Instagra ...

