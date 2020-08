VOTO NAZIONALE: mandato comunale e alleanze locali con i partiti tradizionali (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dalle ore 12 di giovedì 13 agosto 2020 alle ore 12 di venerdì 14 agosto 2020, si voterà a livello NAZIONALE su due quesiti, uno relativo alla modifica del mandato zero per i consiglieri comunali e uno relativo alle alleanze delle liste del MoVimento 5 Stelle a livello comunale con i partiti tradizionali. Di seguito l’intervento di Vito Crimi. Nel pieno della sua crescita e maturazione, il MoVimento 5 Stelle ha dato avvio un anno fa ad un importante percorso di ascolto e condivisione delle realtà locali, con l’obiettivo di adeguarsi alle esigenze provenienti dalle comunità e dai territori. Tanti gli argomenti in discussione, come ad esempio gli strumenti tramite i quali potersi confrontare a più livelli su atti, ... Leggi su ilblogdellestelle

