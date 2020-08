Volley, colpo da novanta per l’Energa Olimpia: arriva Ezia Salamida (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minutiÈ LucrEzia Salamida il secondo acquisto ufficiale dell’Olimpia Volley San Salvatore Telesino. Un vero e proprio colpaccio per la categoria. Ancora una volta, soprattutto in fase di mercato, la società del presidente Antonio Campanile dimostra di avere le idee chiarissime e di sapersi muovere con largo anticipo, frutto proprio di quella programmazione che la contraddistingue da sempre. Come già annunciato nei giorni scorsi, la società aveva già riconfermato alcune atlete, lo staff tecnico con coach Francesco Eliseo e il prof. Paolo Della Volpe. Atleta giovane, classe 1993, era seguitissima in questa sessione di mercato e corteggiata anche da diverse. Nell’ultima stagione ha indossato la casacca del Castellana Grotte in B1, dove l’anno prima ... Leggi su anteprima24

Tgyou24 : DP Noleggi SG Volley , Fortuna Castellano secondo colpo di mercato! via @jegtheme - ottopagine : DP Noleggi SG Volley: dal mercato arriva un altro grande colpo #SanGiorgiodelSannio - TV7Benevento : DP Noleggi SG Volley , Fortuna Castellano secondo colpo di mercato!... -

Ultime Notizie dalla rete : Volley colpo SG Volley , Fortuna Castellano secondo colpo di mercato NTR24 Sette Colli, Pellegrini è sempre lei: «Lo stop è stato duro, ma io vado a tutta»

In questi giorni sarebbe stata una passerella negli aeroporti, meglio se con medaglia al collo. La passerella, invece, si sposta sui blocchi della piscina del Foro Italico, «la più bella del mondo» se ...

SG Volley , Fortuna Castellano secondo colpo di mercato

La DP Noleggi SG Volley 1997 piazza il secondo colpo di mercato per rinforzare il reparto delle laterali a disposizione del duo Pericolo-Palermo e si aggiudica le prestazioni della forte banda Fort ...

In questi giorni sarebbe stata una passerella negli aeroporti, meglio se con medaglia al collo. La passerella, invece, si sposta sui blocchi della piscina del Foro Italico, «la più bella del mondo» se ...La DP Noleggi SG Volley 1997 piazza il secondo colpo di mercato per rinforzare il reparto delle laterali a disposizione del duo Pericolo-Palermo e si aggiudica le prestazioni della forte banda Fort ...