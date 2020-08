"Viviana prendeva psicofarmaci". L'ipotesi omicidio-suicidio (Di mercoledì 12 agosto 2020) Valentina Dardari L’omicidio-suicidio è ancora una delle ipotesi. Si spera ancora di ritrovare il piccolo Gioele vivo. Viviana soffriva di depressione da alcuni anni Viviana Parisi, la dj trovata morta dopo essere scomparsa con il figlio Gioele di 4 anni, era in cura e assumeva psicofarmaci. Già nei giorni scorsi erano emersi alcuni particolari riguardanti la salute mentale della 43enne. Viviana era cambiata La cognata Mariella Mondello aveva raccontato che la Parisi era cambiata con l’emergenza coronavirus e spesso soffriva di manie di persecuzione. E spesso raccontava al marito di essere pedinata da qualcuno. Purtroppo l’ipotesi dell’omicidio-suicidio è ancora ... Leggi su ilgiornale

