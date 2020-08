Viviana Parisi, tutti i dubbi dopo nove giorni: l’incidente, la presenza di Gioele, l’autopsia. I familiari: “Era stata male per paura del Covid” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Al riparo da occhi indiscreti, lontano dalle telecamere, quasi nascosto. Così Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e padre di Gioele, ha atteso tutto il pomeriggio l’esito dell’autopsia. All’ospedale Papardo, in un parcheggio in alto che di poco precede il padiglione dove si trova la camera mortuaria: “Sì, mi date fastidio, anche molto”, così risponde Mondello quando si tenta di approcciarlo. A fargli compagnia, e quasi scudo dai giornalisti, ci sono anche il fratello della moglie, Roberto, e la sorella Denise, bionda, alta, e con i tratti quasi uguali a quelli della sorella. Con loro ci sono anche i genitori della 43enne ritrovata morta lo scorso sabato: “Quattro anni fa ero proprio in questo ospedale, ad aspettare che nascesse Gioele: ora sono qui e ... Leggi su ilfattoquotidiano

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - SkyTG24 : Caronia, proseguono le ricerche del piccolo Gioele - poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - fattoquotidiano : Viviana Parisi, tutti i dubbi dopo nove giorni: l’incidente, la presenza di Gioele, l’autopsia. I familiari: “Era s… - michelezoli : RT @gaiatortora: Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Parisi Viviana Parisi a lungo in cura nelle strutture pubbliche e prendeva psicofarmaci L'HuffPost Proseguono le ricerche di Gioele: controlli anche nei pozzi e nei casolari

Proseguono senza sosta, per il nono giorno consecutivo, le ricerche del piccolo Gioele, il bimbo di quattro anni scomparso lo scorso 3 agosto con la madre Viviana Parisi, di 43 anni, poi trovata morta ...

Viviana Parisi, si allarga il perimetro di ricerche del piccolo Gioele

Si allarga ulteriormente il perimetro di ricerche per il piccolo Gioele Mondello, il figlio di 4 anni di Viviana Parisi, la donna di 43 anni trovata morta sabato pomeriggio nei boschi di Caronia (Mess ...

Proseguono senza sosta, per il nono giorno consecutivo, le ricerche del piccolo Gioele, il bimbo di quattro anni scomparso lo scorso 3 agosto con la madre Viviana Parisi, di 43 anni, poi trovata morta ...Si allarga ulteriormente il perimetro di ricerche per il piccolo Gioele Mondello, il figlio di 4 anni di Viviana Parisi, la donna di 43 anni trovata morta sabato pomeriggio nei boschi di Caronia (Mess ...