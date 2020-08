Viviana Parisi, tutte le ipotesi ancora aperte sulla morte della dj di Caronia. Il suocero: «Era molto turbata» (Di mercoledì 12 agosto 2020) «Le lesioni sono compatibili con una caduta». È questo l’unico elemento certo per ora disponibile emerso dall’autopsia sul corpo di Viviana Parisi, la donna di 41 anni trovata morta tre giorni fa a Caronia, in Sicilia. Torna dunque plausibile l’ipotesi che Viviana si sia buttata – o sia caduta – dal traliccio dell’Enel sotto cui è stata ritrovata senza vita cinque giorni dopo essere uscita di casa con il figlio Gioele. Del bambino di 4 anni si sono però perse le tracce. Da giorni gli uomini della forestale sono al lavoro per ritrovare il piccolo. La pista del suicidio sulla vita di Viviana Parisi ora emergono nuovi dettagli. Racconti che potrebbero essere utili ... Leggi su open.online

