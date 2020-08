Viviana Parisi suicidio | le ferite sul corpo fanno emergere questa pista (Di mercoledì 12 agosto 2020) Messina Viviana Parisi suicidio. La donna di 43 anni trovata morta nei boschi di Caronia potrebbe essersi tolta la vita. E si cerca il figlio. Si fa largo la possibilità del suicidio per Viviana Parisi. La donna di 43 anni scomparsa a seguito di un incidente stradale a Caronia, in provincia di Messina, si trovava … L'articolo Viviana Parisi suicidio le ferite sul corpo fanno emergere questa pista è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - SkyTG24 : Caronia, proseguono le ricerche del piccolo Gioele - poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - pensieri_lenti : RT @beatrix_bix: Il padre di Viviana Parisi: 'Era in cura e mi diceva non sono pazza'. L'avvilimento di doverlo dire. Sono depressa, non… - Saverio___ : RT @gaiatortora: Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. -