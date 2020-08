Viviana Parisi, perché il corpo era irriconoscibile: l’ipotesi più agghiacciante (Di mercoledì 12 agosto 2020) Articolo verificato e riportato da LiberoQuotidiano.it. Viviana Parisi dopo giorni di ricerche è stata trovata morta nella giornata di sabato 8 agosto. La 43enne originaria di Torino, ma da tempo residente a Messina, è stata riconosciuta dalla fede nuziale. Nient'altro oltre ai vestiti poteva ricondurre alla dj scomparsa dal nulla assieme al figlio Giole di 4 anni di cui ancora non si hanno notizie. Viviana infatti era irriconoscibile: i cani dell'unità cinofila dei vigili del fuoco hanno guidato i loro conduttori al cadavere. Quest'ultimo irriconoscibile a causa degli animali selvatici che vivono nella zona boschiva. Non solo, anche il volto della 43enne era stato sfigurato, forse a causa delle ultime condizioni meteo. (Continua...) Il corpo ... Leggi su howtodofor

