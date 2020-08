Viviana Parisi, parla il sindaco di Sant’Agata: “Nessuno si fa vivo perché non l’hanno vista” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Secondo me nessuno si fa vivo perché nessuno ha visto Viviana Parisi, ecco perché nessun cittadino di Sant’Agata ha chiamato la Procura”. A parlare con l’Adnkronos è Bruno Mancuso, sindaco di Sant’Agata di Militello (Messina) che parla dell’appello lanciato ieri dal Procuratore capo di Patti (Messina) Angelo Vittorio Cavallo ai testimoni ‘scomparsi’. Cioè, quelle persone che si sono fermate dopo l’incidente avvenuto in autostrada, sulla A20, tra Viviana Parisi, la deejay trovata morta sabato pomeriggio a cinque giorni dalla sua scomparsa. Sempre a Sant’Agata c’è stato anche il ‘buco’ di 22 minuti tra il momento in cui è uscita ... Leggi su meteoweb.eu

