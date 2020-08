Viviana Parisi, l'avvocato della famiglia: 'Fratture compatibili con la caduta dal traliccio. Stiamo seguendo la pista del suicidio' (Di mercoledì 12 agosto 2020) Viviana Parisi morta e il figlio Gioele scomparso. 'Le Fratture e le ecchimosi' riscontrate dall'autopsia sul cadavere di Viviana Parisi, la donna di 43 anni trovata senza vita sabato pomeriggio nei ... Leggi su leggo

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - SkyTG24 : Caronia, proseguono le ricerche del piccolo Gioele - poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - poetazzo : RT @gaiatortora: Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - ri4ily : RT @gaiatortora: Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Parisi Viviana Parisi a lungo in cura nelle strutture pubbliche e prendeva psicofarmaci L'HuffPost Viviana Parisi era in cura con psicofarmaci. L'autopsia e il mistero del soccorritore

MESSINA «La signora Viviana, mamma premurosa, aveva purtroppo dei problemi di salute: è stata a lungo in cura nelle strutture pubbliche e prendeva psicofarmaci. Il Covid ha riacutizzato i problemi e q ...

Dj morta: entomologo al lavoro per scoprire orario morte Viviana 'analizzare larve su corpo'

Caronia (Messina), 12 ago. (Adnkronos) - Il professor Stefano Vanin, l'entomologo forense di Genova, che ieri ha partecipato all'autopsia sul cadavere di Viviana Parisi, la donna trovata morta sabato ...

MESSINA «La signora Viviana, mamma premurosa, aveva purtroppo dei problemi di salute: è stata a lungo in cura nelle strutture pubbliche e prendeva psicofarmaci. Il Covid ha riacutizzato i problemi e q ...Caronia (Messina), 12 ago. (Adnkronos) - Il professor Stefano Vanin, l'entomologo forense di Genova, che ieri ha partecipato all'autopsia sul cadavere di Viviana Parisi, la donna trovata morta sabato ...