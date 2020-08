Viviana Parisi, l’autopsia rivela: “Fratture su più parti del corpo” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Si è conclusa l’autopsia sul cadavere di Viviana Parisi: il medico legale ha trovato fratture su più parti del corpo. La morte di Viviana Parisi e la correlata scomparsa del piccolo Gioele sono ancora avvolte dal mistero. Lo scorso 3 agosto mamma e figlio sono scomparsi dopo aver avuto un incidente sulla Messina-Palermo, a circa … L'articolo Viviana Parisi, l’autopsia rivela: “Fratture su più parti del corpo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

