Viviana Parisi: l'autopsia non svela il giallo. L'avvocato del marito: ipotesi suicidio (Di mercoledì 12 agosto 2020) I primi risultati dell'autopsia svolta sul corpo di Viviana Parisi non svelano il giallo sulle cause della morte della deejay 43enne trovata cadavere a Caronia sabato scorso dopo un incidente d’auto in seguito al quale la donna era scomparsa insieme al figlio di 4 anni, le cui ricerche continuano ininterrottamente in tutta l’area. Trovato corpo di donna sfigurata a Caronia: è di Viviana Parisi Il cadavere è stato sfigurato dai cinghiali. Il medico legale Angela Spagnolo, che ha eseguito l'autopsia sul corpo, spiega alla stampa che: "Abbiamo dei dati emersi dall'autopsia che vanno studiati che vanno attenzionati nell’insieme. In 90 giorni approfondiremo ... Leggi su blogo

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - Corriere : Viviana, parla l’entomologo Vanin: morta sul luogo del ritrovamento. Abbiamo escluso spari e coltellate - Tg3web : I primi risultati dell'autopsia non chiariscono come è morta Viviana Parisi, trovata senza vita sabato scorso nelle… - NiccoColo : RT @gaiatortora: Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - mistermadmax : RT @gaiatortora: Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. -