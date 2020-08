Viviana Parisi, la svolta: “omicidio volontario e sequestro di persona” (Di mercoledì 12 agosto 2020) La Procura di Patti ha aperto un’inchiesta per omicidio volontario e sequestro di persona, un atto che non può essere casuale. Nulla di nuovo dopo l’autopsia. Fonte FacebookUn atto che alla luce delle ricerche a 360 gradi sul perchè è morta Viviana Parisi, non può certo essere casuale. Qualcosa si muove nel caso della mamma dj trovata morta venerdì nella boscaglia nei pressi di Caronia dopo essersi dileguata in seguito a un incidente in autostrada. Del figlio Gioele Mondello, 4 anni, ancora non si hanno tracce ma le ricerche non cessano mai. Ora si apprende che la procura di Patti ha aperto un’inchiesta per omicidio volontario e sequestro di persona. Il procuratore Angelo Cavallo, ha lanciato un appello: ... Leggi su chenews

