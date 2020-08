Viviana Parisi, ipotesi omicidio-suicidio, dall’autopsia lesioni e fratture (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sono tanti i punti oscuri ancora da chiarire sulla morte di Viviana Parisi scomparsa il 3 agosto e ritrovata senza vita sabato scorso. I medici legali stanno effettuando l’autopsia sul corpo della donna per verificare le dinamiche della morte e l’ora del decesso. Secondo il legale Viviana Parisi era in cura con psicofarmaci Secondo l’avvocato Pietro Venuti che assiste il marito Claudio Mondello si fa largo l’ipotesi di omicidio-suicidio, anche se si spera fino all’ultimo di ritrovare in vita il piccolo Gioele di 4 anni. Sempre secondo l’avvocato Viviana nell’ultimo periodo non stava bene era in cura e prendeva dei psicofarmaci, poi il Covid avrebbe rafforzato ancora di più il ... Leggi su quotidianpost

«Secondo quanto è emerso ieri dopo l'autopsia e visto che le ricerche proseguono a Caronia e Sant'Agata di Militello negli stessi punti degli altri giorni riteniamo che l'ipotesi che si sta perseguend ...

(ANSA) - MESSINA, 11 AGO - Non è stata risolutiva l'autopsia sulla dj Viviana Parisi per chiarire con certezza la causa della sua morte. "Al momento - ha detto la professoressa Elena Ventura Spagnolo ...

«Secondo quanto è emerso ieri dopo l'autopsia e visto che le ricerche proseguono a Caronia e Sant'Agata di Militello negli stessi punti degli altri giorni riteniamo che l'ipotesi che si sta perseguend ...(ANSA) - MESSINA, 11 AGO - Non è stata risolutiva l'autopsia sulla dj Viviana Parisi per chiarire con certezza la causa della sua morte. "Al momento - ha detto la professoressa Elena Ventura Spagnolo ...