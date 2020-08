Viviana Parisi, il legale: “Si sta perseguendo la pista del suicidio” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ci vorrà ancora tempo per avere i risultati definitivi dell’autopsia del corpo di Viviana Parisi, ma comincia a circoscriversi il campo delle ipotesi sulla sua morte. Che fine ha fatto Gioele? A dare gli ultimi aggiornamenti è il legale della famiglia Parisi, che sta lavorando a stretto contatto con le autorità per avere il prima possibile un quadro, e poter rispondere anche alla seconda delle domande che attanagliano autorità e familiari in questo momento: che fine ha fatto il piccolo Gioele? I primi esami autoptici portano a credere che, delle ipotesi sul decesso della donna, una delle più probabili sia quella del suicidio. Le parole del legale della famiglia Parisi L’avvocato Pietro Venuti ha comunicato le sue prime ... Leggi su thesocialpost

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - Corriere : Viviana, parla l’entomologo Vanin: morta sul luogo del ritrovamento. Abbiamo escluso spari e coltellate - Tg3web : I primi risultati dell'autopsia non chiariscono come è morta Viviana Parisi, trovata senza vita sabato scorso nelle… - Fusillide : RT @beatrix_bix: Il padre di Viviana Parisi: 'Era in cura e mi diceva non sono pazza'. L'avvilimento di doverlo dire. Sono depressa, non… - itaferd : RT @gaiatortora: Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. -