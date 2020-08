Viviana Parisi, il legale: “Le ferite fanno pensare a una caduta dall’alto” (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’avvocato Pietro Venuti non se la sente di escludere nulla, dopo l’autopsia sul corpo di Viviana Parisi. “Non è stata risolutiva l’autopsia per chiarire con certezza la causa della sua morte”, dichiara. Nella giornata di ieri, si è svolta l’autopsia sul corpo di Viviana Parisi. La donna, trovata morta nella serata di sabato dopo le … L'articolo Viviana Parisi, il legale: “Le ferite fanno pensare a una caduta dall’alto” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - MediasetTgcom24 : Messina, Viviana Parisi è morta: è suo il cadavere ritrovato a Caronia | Ancora nessuna traccia del piccolo Gioele… - rtl1025 : ?? È di Viviana #Parisi il cadavere trovato nel pomeriggio nei boschi attorno a #Caronia. Secondo quanto si apprende… - zazoomblog : Viviana Parisi il legale: “Le ferite fanno pensare a una caduta dall’alto” - #Viviana #Parisi #legale: #ferite - blogsicilia : Giallo sulla morte di Viviana Parisi perse le speranze per il piccolo Gioele? (VIDEO) - -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Parisi

L’autopsia sul corpo di Viviana Parisi dice che il cadavere presenta «numerose fratture e ferite compatibili con una caduta dall’alto». E questo, spiega oggi La Stampa, riporta in primo piano quel tra ...Come è morta Viviana Parisi, la dj 43enne di origini torinesi, residente a Venetico, nel Messinese, scomparsa col figlio Gioele di 4 anni e rinvenuta cadavere non lontano dall'A20 Messina-Palermo, all ...